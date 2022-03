Oorlog in Oekraïne is mee te volgen via TikTok en Twitter, maar wat is echt en wat niet?

Oorlog is niet langer een ver-van-ons-bed-woord, het conflict tussen Rusland en Oekraïne komt wel heel dichtbij. Sociale media als TikTok en Twitter brengen ons haast naar de frontlinie. Via onze smartphones kan iedereen alles volgen vanop de eerste rij, ook kinderen en jongeren zien deze beelden dus voorbij komen op hun sociale media. Het is moeilijk om te achterhalen wat echt is en wat niet. Hoe kan je door het mistgordijn van oorlogspropaganda kijken?

Lees alles over het conflict in Oekraïne in ons dossier.

Een TikTok-filmpje. Meer dan 400 duizend views heeft het intussen. Je ziet hoe de Russische president Poetin en de Chinese president Xi Jinping elkaar de hand schudden. Daarboven staat te lezen “China en Rusland die denken dat ze van de NAVO kunnen winnen”. Dan volgt een beeld met enkele leiders van landen binnen de NAVO, de tekst daarboven luidt: “Ik dacht het niet, want wij hebben:”. Beelden van de vlag en de special forces van verschillende landen volgen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België, de VS, Canada, Spanje, Portugal, Italië, Polen... Ze passeren allemaal de revue. Het is één van de vele propagandafilmpjes die vandaag op TikTok circuleren.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne wordt nu meer dan ooit ook online gevoerd. Beelden van voorbijrijdende tanks, Russische en Oekraïense soldaten, inwoners van Oekraïne die schuilen in metrostations... circuleren allemaal op sociale media als TikTok en Twitter. En op die manier komen ze massaal de huiskamers wereldwijd binnen, maar op die manier komt ook fake news, desinformatie en propaganda diezelfde huiskamers binnen. Het heel moeilijk om te onderscheiden wat echt is en wat niet.

De onderstaande video is een goed voorbeeld van een filmpje dat fake was, maar wel als waarheid werd gedeeld op sociale media:

Getuigenissen van Oekraïense TikTokkers

Vanuit Oekraïne posten heel wat inwoners beelden en getuigenissen op sociale media, vooral op TikTok. Vaak zijn het informatieve en ook waarheidsgetrouwe updates over hoe het er aan toegaat en hoe de situatie er momenteel is.

Zo is er de Oekraïense TikTokker Kristina Korbs. Ze heeft bijna 500 duizend volgers en in totaal drie miljoen likes op haar video’s. Ze is een mentor en helpt mensen bij het vinden van een job die echt bij hen past. Normaal deelde ze tips en tricks via video’s met leuke muziekjes, maar nu deelt ze dagelijks een paar updates over de situatie in Oekraïne. Ook op Instagram deelt ze via haar stories hoe het met haar en haar familie gaat. De onderstaande video is al meer dan 1 miljoen keer bekeken.

Er circuleerden al een paar weken verschillende beelden op sociale media van Russische troepen, tanks en ander legermateriaal aan de grens van Rusland en Oekraïne, nog voor de oorlog echt begonnen was. Vaak werden de beelden vanachter ramen van huizen en appartementen gefilmd. Nu circuleren er ook beelden van gewonde mensen op straat of in ziekenhuizen, voor de Russische propagandamachine is dit uiteraard een welkom extraatje in een oorlog die volop bezig is. Er circuleren ook video’s die door Russische soldaten zelf online geplaatst worden, zoals in het voorbeeld hieronder:

@nikolai199726 ♬ оригинальный звук - nikolai199726 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook de Oekraïense soldaten tonen zich van hun sterke kant op TikTok. In een video van de Oekraïense soldaat Alex Hook, die al meer dan 800 duizend likes heeft, is een groep soldaten te zien die strak in de camera kijken en op het einde hun vuist in de lucht steken.

Ook op Twitter zijn heel wat updates, beelden en (des)informatie te vinden. De Oekraïense president Zelenski houdt al enkele jaren nauw contact met de buitenwereld via Twitter. Hij roept zijn volk via een filmpje op om geen fake news te geloven dat over hem de ronde doet. “We gaan onze wapens niet neerleggen. We zullen onze staat verdedigen, want onze wapens zijn onze waarheid”, zegt hij daarin. Het is een van zijn meest populaire tweets.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wanneer je de tweets van Zelenski bekijkt, wordt het duidelijk dat hij al gesprekken heeft gehad met verschillende regeringsleiders. Hij toont zo aan dat hij internationaal op heel wat steun kan rekenen, waarmee hij aantoont dat een klein land als Oekraïne weldegelijk zijn mannetje kan staan tegen het grote Rusland.

Desinformatie en fake news

Bij zo’n ‘online-oorlog’ komt heel wat desinformatie en zelfs manipulatie van informatie kijken. De voorbije dagen werden heel wat beelden gedeeld op sociale media waarvan het leek alsof het beelden waren van het huidige conflict in Oekraïne. Terwijl dat niet het geval bleek te zijn. Zo passeren heel wat verkeerde beelden op onze tijdlijnen: Beelden die dateren van eerdere conflicten, scènes uit een computerspel of uit films...

Deze valse informatie wordt uiteraard niet alleen maar per ongeluk verspreid. Beide fronten maken gretig gebruik van de invloed die sociale media heeft op dit conflict. Vooral Rusland voert deze oorlog ook online. Ze hebben dan ook een arsenaal aan digitale wapens uitgebouwd: cyberaanvallen, valse sociale mediaprofielen die de oorlogspropaganda de wereld insturen. Rusland gebruikt deze oorlogspropaganda om mensen te laten geloven dat de oorlog in Oekraïne gerechtvaardigd is.

Media als TikTok maken met de hele stormvloed aan video’s de oorlog tastbaar voor mensen die niet wonen in het oorlogsgebied. We beseffen en begrijpen als buitenstaander via de video’s hoe het conflict de mensen die erbij betrokken zijn raakt. Tenminste als we het echte van het neppe kunnen onderscheiden.

Oplichters

Momenteel circuleren op TikTok ook heel wat livestreams, zogezegd vanuit Oekraïne, om mensen te informeren over de situatie daar. Maar eigenlijk wordt dit gebruikt om mensen op te lichten. De mensen die de livestreams uitzenden, doen er alles aan om het zo echt mogelijk te laten lijken. Ze tonen bijvoorbeeld een groep mensen dat ergens onderduikt, terwijl je tegelijk het luchtalarm hoort. Maar heel vaak zijn deze livestreams fake.

Op TikTok kan je tijdens zo’n livestream ‘giften’ sturen naar het account dat de stream uitzendt. Die verschijnen dan op de livestream als kleurrijke icoontjes, dit valt te vergelijken met de “vind ik leuk”-icoontjes op livestreams op Facebook of Instagram. Het grote verschil is dat het op TikTok geld kost om zo’n gift te sturen. De gebruiker die de livestream uitzendt, krijgt van TikTok ook een deel van de opbrengst van deze giften, en kan dus op die manier geld inzamelen. Oplichters gebruiken dus nu de situatie in Oekraïne om geld af te troggelen van nietsvermoedende gebruikers van app die het wel goed voorhebben met de mensen in Oekraïne. Daarom moet je heel goed opletten wanneer je zo’n ‘livestream’ voorbij ziet komen op je For You-page.