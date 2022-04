Oorlog in Oekraïne en situatie in Jeruzalem stonden centraal in paasboodschap van paus

De oorlog in Oekraïne en de situatie in Jeruzalem stonden centraal in de traditionele paasboodschap van paus Franciscus. De paus deed onder meer een oproep aan de verantwoordelijken van alle naties om “de roep om vrede van de mensen te horen”.