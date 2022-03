Ook Wit-Russen sluiten aan bij Oekraïens leger: “Eerst verloor ik mijn vaderland, nu wordt mijn nieuwe thuis verwoest”

Massagra­ven in Marioepol: "We begraven zelfs lichamen in de flatgebou­wen”

Enkele inwoners begraven de slachtoffers van de voorbije dagen in een massagraf. De Russen hebben Marioepol zo goed als volledig omsingeld. Zo’n 400.000 inwoners leven in de stad onder constante bombardementen. Er is geen stroom of verwarming meer, ook het voedsel raakt op in de stad.

10 maart