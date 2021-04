Ook Vlaamse wijnbouwers vechten tegen de vorst in Frankrijk: "Het lijkt romantisch, maar het kan snel keren"

De scheurkalender verkondigt het al een eeuwigheid: schrik niet van nachtvorst vooraleer de ijsheiligen half mei zijn gepasseerd. Ook in Frankrijk vriest het geregeld in april, maar dit jaar is het anders. Dit jaar is het volgens wijnkenner Frank Van der Auwera het worstcasescenario. "Een maand geleden was het zeer zacht lenteweer en zijn de knoppen op de druivenranken vroeger dan anders in gang geschoten. Dat maakt dat ze hun meest fragiele periode van het jaar doormaken, vlak voor ze echt gaan bloeien. Net nu is er die strenge vrieskou in grote delen van Frankrijk en dus is de schade groot."