Ook Vlaams koppel in quarantaine in Nederland na vlucht vanuit Zuid-Afrika: “Duurde bijna acht uur voor we resultaat kregen”

Een Vlaams koppel zit in quarantaine in een isolatiehotel in Nederland na een vlucht vanuit Zuid-Afrika. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten aan VTM Nieuws bevestigd. Het koppel hoopt te kunnen terugkeren naar ons land om thuis de quarantaine uit te zitten.

Op de Nederlandse luchthaven Schiphol hebben in totaal 61 passagiers van twee vliegtuigen die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika, positief getest op Covid-19. Een van de vluchten kwam uit Kaapstad, de andere uit Johannesburg. Of het om de nieuwe omikronvariant gaat, is nog niet duidelijk. De passagiers moesten na de landing drie uur in het vliegtuig blijven zitten, waarna ze in de terminal getest moesten worden.

“Bij ons duurde het bijna acht uur voor we de resultaten kregen", zegt Louis aan VTM Nieuws. “Mijn vrouw heeft ze via mail binnengekregen, die waren negatief. Mijn resultaat bleef op zich wachten, uiteindelijk heb ik dan te horen gekregen dat ik positief was.”

Uiteindelijk wordt Louis, samen met 60 andere reizigers die positief testen, afgezonderd in een hoek in de terminal. “Dat was niet zo professioneel, als ik het zo mag zeggen. Er was eigenlijk in de hoek van de terminal met banken een soort van burcht gemaakt, waar alle besmette mensen moesten wachten. Zij werden ondersteund door marsmannetjes, die volledig ingepakt waren, en ook de politie was daar aanwezig in die hoek. Ik moest ook meteen naar die hoek gaan toen ik mijn resultaat had. Van daaruit hebben ze mij dan ook met een busje van het Rode Kruis onmiddellijk vervoerd naar het hotel. En sindsdien zitten we hier op de kamer.”

Louis en zijn vrouw zitten nu in een quarantainehotel in de buurt van de luchthaven. Of hij besmet is met de nieuwe omikronvariant is nog altijd niet duidelijk. Hij moet minstens 5 dagen in quarantaine blijven, en wordt dan opnieuw getest. Hij hoopt te kunnen terugkeren naar België om thuis zijn quarantaine uit te zitten.

Het Rode Kruis brengt passagiers die positief hebben getest naar een hotel, waar zij verplicht in quarantaine moeten. Van de 600 mensen in de twee KLM-vliegtuigen die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika hebben 61 mensen een positieve test afgelegd.

quarantainehotel Schiphol