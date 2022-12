Ook vierde jongetje (6) overleden na val in bevroren meer in Engeland

Buurtbewo­ners getuigen over tragisch moment waarop Britse jongens in ijskoud meer vielen: “Ik zal het geschreeuw nooit vergeten”

Er komen steeds meer getuigenissen naar buiten over het drama dat zich zondag voordeed in de Engelse stad Solihull. Drie jongens van 8, 10 en 11 jaar kwamen daar om het leven nadat ze in een bevroren meer waren gevallen. Een 6-jarige jongen overleefde het incident, maar ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. “Ze waren allemaal op het ijs aan het spelen, maar toen zakte iemand met z’n benen door het ijs. Zijn vrienden probeerden hem te redden, maar ze vielen allemaal in het water”, getuigt Tommy Barnet, die een vriendje verloor.

