Ook verongelukte Sanne (26), begeleidster van Hebe (10), vandaag begraven

VIDEO. Belgische klimaatac­ti­vist die ook al toesloeg bij Beker van België betrokken bij besmeuring schilderij ‘Meisje met de Parel’

Het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer is donderdagmiddag in het Mauritshuis in de Nederlandse stad Den Haag beklad door activisten. Het gaat om drie mannen met de Belgische nationaliteit. Eén van hen is Wouter Mouton, onder meer gekend van zijn klimaatacties op de Ronde van Vlaanderen en bij de Beker van België. Het getroffen museum laat in een verklaring weten dat het meesterwerk niet beschadigd is geraakt bij het incident. Het was de eerste actie van klimaatactivisten in een museum in Nederland, nadat eerder al diverse andere beroemde schilderijen in Europa werden besmeurd.

27 oktober