Ook vandaag onderzoek bij woning van Antwerpse Sandra H., verdacht van moord op Ichelle (29)

Sneed Vlaamse "spirituele heks" haar buurvrouw in stukken?

1 maart Een Belgische moeder zit in de cel voor de lugubere moord op haar jonge buurvrouw in Nederland. Sandra H. (44) verhuisde anderhalf jaar geleden vanuit Antwerpen naar Zeeuws-Vlaanderen. Ze organiseerde er magie- en reinigingssessies in haar spiritueel winkeltje, en raakte bevriend met Ichelle (29), de uitbaatster van het naaiatelier in het pand ernaast. Het lichaam van Ichelle werd zaterdag in stukken gesneden teruggevonden in het kanaal. En de enige verdachte is “de spirituele heks uit Vlaanderen”.