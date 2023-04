Ook tweede verbannen parlementslid uit Tennessee krijgt zetel voorlopig terug

"Je kunt hoop niet verbannen. Je kunt gerechtigheid niet verbannen. Je kunt onze stem niet verbannen", zei Pearson na afloop van de stemming in zijn kiesdistrict, waar de Democratische partij de meerderheid heeft. Het kiesdistrict van Jones in de hoofdstad Nashville dat eveneens in Democratische handen is, had maandag al besloten Jones als interim-lid terug te sturen naar het Huis van Afgevaardigden van het conservatieve Tennessee.

Pearson en Jones protesteerden in de nasleep van een schietpartij op 27 maart op een school in Nashville.