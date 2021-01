Ook Tsjechië heeft vaccinschandaal: 1.000 doses toegediend aan medewerkers en familie van de nationale gezondheidsautoriteit

Het hoofd van de Tsjechische gezondheidsautoriteit is opgestapt, nadat verschillende rapporten zijn onthuld over onregelmatigheden bij de vaccinatiecampagne in het land. Zo zouden 1.000 doses toegediend zijn aan medewerkers en familie van de nationale gezondheidsautoriteit SZU, terwijl ze officieel nog niet aan de beurt waren.

In Tsjechië zijn tot dusver 70.700 mensen ingeënt tegen het coronavirus.

Premier Andrej Babis kreeg op 27 december als eerste in zijn land het coronavaccin, in het Centraal Militair Hospitaal in Praag. “Het vaccin, dat is hoop, hoop dat we terug zullen keren naar een normaal leven”, zei hij voordat hij zijn eerste prik kreeg. Kort na Babis kreeg de 95-jarige Emilie Repikova, 95, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, het vaccin toegediend.

Volgens de Tsjechische vaccinatiestrategie zouden de eerste vaccins verder verdeeld worden onder risicogroepen, waaronder ziekenhuispatiënten ouder dan 65 jaar, spoedmedewerkers en medisch personeel in de coronazorg.

Eerst eigen mensen

Maar daar dus is één en ander fout gelopen. De onthullingen over de onrechtmatige voorschuivers hebben geleid tot felle kritiek vanuit de Tsjechische oppositie, die spreekt van een "schandaal". "Senioren hebben vaccinatie nodig, terwijl de administratie eerst de eigen mensen inent", klonk het verbolgen bij Peter Fiala van de conservatieve en liberale partij ODS.

Volledig scherm De 95-jarige Emilie Repikova krijgt haar eerste dosis van het Pfizer-vaccin naast de Tsjechische premier Andrej Babis. Beeld van 27 december. © AFP

“Onacceptabel”

Niet alleen medewerkers van het gezondheidsinstituut zouden voorgestoken hebben voor een prik, ook hun familieleden. Het gaat om in totaal zeker 1.000 coronavaccins. Premier Babis noemt de onregelmatigheden “absoluut onacceptabel”. “Dit zal niet meer gebeuren”, zegt hij. In een statement op de website van SZU schrijft ex-directeur Pavel Březovský dat hij “alle verantwoordelijkheid accepteert” en daarom zijn ontslag heeft ingediend.

Tsjechië moet op dit moment enkel Ierland laten voorgaan in de lijst van landen met de slechtste coronacijfers in Europa. Volgens de autoriteiten zijn donderdag nog eens 10.854 nieuwe besmettingen vastgesteld, dat zijn er wel 4.000 minder in vergelijking met vorige week. Sinds het begin van de pandemie kwamen in Tsjechië al 13.856 mensen om het leven.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer in Europa dat er sprake is van een vaccinatieschandaal. Zo ontstond er eerder ophef in buurland Polen over tientallen Poolse beroemdheden zoals acteurs, zangers en politici die hebben voorgestoken in de officiële vaccinatieagenda.

Ook in Griekenland ontstond er al consternatie nadat bleek dat ministers, hoge ambtenaren en militairen een plekje vooraan in de rij opeisten. Niet omdat ze extra vatbaar zijn, maar omdat ze ‘zo belangrijk werden geacht voor het functioneren van het land’ dat ze als eersten aan de beurt mochten.

Volledig scherm Beeld van de corona-afdeling van het Universitair ziekenhuis in Praag. © AFP