Ook Trumps advocaat Giuliani is besmet met coronavirus

“Rudy Giuliani, verreweg de beste burgemeester die New York ooit gehad heeft, die onvermoeid heeft gewerkt om de meest corrupte verkiezingen in de geschiedenis van de Verenigde Staten bloot te leggen, is positief getest”, schrijft Trump. “Beterschap Rudy, we gaan zo door!”

In de tweet verwijst Trump naar het coronavirus als het ‘China Virus’. Hij heeft deze benaming al vaker gebruikt en is daarvoor onder meer door journalisten op de vingers getikt.

Humorprogramma Saturday Night Live (SNL) zond gisteravond een negen minuten lange parodie uit van de hoorzitting waar Giuliani vergeefs probeerde zijn claims over mogelijke verkiezingsfraude in Michigan kracht bij te zetten.

Datzelfde NBC-programma lag begin oktober onder vuur na een sketch over het tumultueus verlopen presidentiële debat tussen Trump en Biden. De echte Trump was daags voor de uitzending met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen. Drie dagen later mocht hij naar huis. Een aantal stafmedewerkers testten rond dezelfde tijd ook positief. Giuliani is nu de laatste in de nauwste kring binnen het Witte Huis om het virus op te lopen.