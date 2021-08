Ook talibanstrijders omgekomen bij IS-aanslag? Eerst “28 strijders”, later “geen slachtoffers”

72 burgers en 13 Amerikaanse militairen overleden bij aanslag Kaboel: dit is wat we nu weten

De anonieme talibanfunctionaris die met Reuters in gesprek ging, ziet “geen redenen voor buitenlandse strijdkrachten om na 31 augustus nog in het land te blijven”. De talibanbeveiliging aan de luchthaven wordt opgeschroefd.

Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP) - een gezworen vijand van de taliban, beide groepen zijn soennitisch - heeft de verantwoordelijkheid voor de dubbele aanslag gisteren opgeëist. De terreurgroep claimt onderdeel te zijn van de ‘internationale’ Islamitische Staat (IS). De ISKP is in het recente verleden ook met de taliban in gevecht geraakt en is onder meer berucht door bloedige aanlagen op de sjiitische minderheid, de Hazara. Die bevolkingsgroep kreeg tijdens het vorige talibanbewind (1996-2001) eveneens te maken met dodelijk geweld vanuit talibanhoek.