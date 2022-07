Ook staking bij luchtvaartmaatschappij SAS: helft van de vluchten geannuleerd

Tweede toeriste dood aangetrof­fen na aanval door haai in Egypte

Enkele uren nadat vrijdag een Oostenrijkse toeriste (68) in de buurt van de Egyptische badplaats Hurghada om het leven kwam na een haaienaanval, is ook het lichaam ontdekt van een tweede toeriste die is overleden. Het gaat om een Roemeense vrouw van in de veertig. Haar lichaam werd aangetroffen binnen de 600 meter van waar het eerdere drama plaatsvond.

3 juli