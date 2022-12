Ook Spanje verplicht negatieve coronatest of vaccinatiebewijs voor reizigers uit China

“Nieuwe varianten snel opsporen”

“Als een nieuwe variant van het SARS-CoV2-virus opduikt – of het nu in China of in de EU is – moeten we die vroegtijdig opsporen, zodat we snel kunnen reageren”, schreef Kyriakides in een brief die het Duitse persagentschap DPA kon inkijken. Volgende week wordt een crisisvergadering verwacht over het verdere verloop van de situatie.