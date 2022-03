Ook Russen op de vlucht, veel volk op treinen naar Finland: “Het is duidelijk dat deze invasie ook Rusland voorgoed zal veranderen”

Niet alleen Oekraïners slaan op de vlucht door de Russische invasie, ook sommige Russen lijken hun land liever nu dan later te verlaten. Nadat velen recent nog snel op een vliegtuig sprongen, zijn de opties nu wel beperkt geworden. Eén van de laatste mogelijkheden is de hogesnelheidstrein uit Sint-Petersburg naar Helsinki. “We zien sinds zondag volle treinen uit Sint-Petersburg”, zegt Topi Simola, senior vicepresident bij de Finse Spoorwegen, aan ‘The New York Times’. En ook persagentschap ‘AFP’ kon ter plaatse vaststellen dat de treinen naar Finland opvallend vol zitten. De Russen vluchten voor de economische en politieke gevolgen van de oorlog.

Het is één van de laatste overgebleven manieren om uit het land te geraken sinds de wijdverspreide sluitingen van het luchtruim in reactie op de Russische invasie van Oekraïne een week geleden. Het is ook de enige nog open spoorlijn tussen Rusland en de Europese Unie: de Allegro-exprestrein die de tweede grootste Russische stad Sint-Petersburg verbindt met de Finse hoofdstad Helsinki. De rit duurt 3,5 uur.

Sancties

De hogesnelheidstreinen zitten de laatste dagen vól Russen die bang zijn dat het wel eens hun laatste kans is om te kunnen ontsnappen aan de zware impact van de Westerse sancties en meer algemeen de economische en politieke gevolgen van de door Rusland gestarte oorlog.



“Het is duidelijk voor mij dat deze verschrikkelijke invasie ook Rusland voorgoed zal veranderen”, zo verwoordde de Russische Alexei Trubetskoy het gisteren in een gesprek met de Britse krant ‘The Guardian’. Hijzelf geraakte nog weg met het vliegtuig en zit nu in Sri Lanka.

Volledig scherm Mensen uit Rusland komen aan in Helsinki, Finland. © AFP

Onzekerheid

“Het is niet duidelijk wat de situatie binnen een week zal zijn”, getuigt Polina Poliakova uit Moskou aan AFP, terwijl ze haar goedgevulde koffer op het treinstation in Helsinki over platform 9 rolt. “Reizen is moeilijk. Alles wordt geannuleerd”, voegt haar vriendin Beata Lukhtanova toe. Samen spoorden de twee jonge vrouwen daarom nog snel naar Helsinki, voor ze misschien niet meer kunnen. Ze willen van daaruit doorreizen naar Parijs.

Ze zijn dus niet alleen. “De treinen uit Sint-Petersburg naar Helsinki voor de volgende dagen zitten vol”, stelt Topi Simola van VR, de Finse Spoorwegen. Simola zegt dat het aantal passagiers plots de lucht begon in te schieten twee dagen nadat Moskou de aanval op Oekraïne had ingezet.

“Ze vertrekken voor lange tijd”, verklaart hij ook. “Dat kun je zien aan de bagage die ze bij zich hebben.”

Volledig scherm Maria en haar moeder Svetlana poseren voor een fotograaf van AFP na hun aankomst met de trein in Helsinki, Finland. © AFP

De Allegro-trein naar Helsinki is er maar voor een selecte groep. Passagiers moeten ofwel de Russische of de Finse nationaliteit hebben en beschikken over een correct visum, en ze moeten kunnen bewijzen dat ze een door de EU erkende Covid-vaccinatie hebben gekregen (dus bijvoorbeeld niet een prik met het Russische Sputnik-vaccin). Het gaat bijgevolg vooral om Russen die al leven of werken in Europa.

Dat is ook het geval bij de 14-jarige Maria en haar moeder Svetlana, die last-minute de trein naar Finland namen nadat hun vlucht zondag naar Oostenrijk, waar ze wonen, gecanceld werd. Ze zijn blij dat ze de trein nog hebben als optie. “We dachten eerst dat we misschien door Turkije zouden moeten reizen. Niemand wist goed wat ze moesten doen.”

Quote Veel mensen voelen zich niet veilig in Rusland. En ze weten ook dat de economi­sche situatie heel moeilijk zal worden. De 37-jarige Russische Elena

Wanhopig

“Ik ken verschillende mensen die momenteel redelijk wanhopig zijn om Rusland te verlaten”, zegt Elena, een Russische die woont en werkt in Finland. Ze was op bezoek in haar thuisstad Moskou toen de Russische invasie vorige week donderdag begon. Meteen boekte ze haar retourvlucht naar Finland om, zodat ze nog diezelfde dag kon terugkeren. “Veel mensen voelen zich niet veilig in Rusland. En ze weten ook dat de economische situatie heel moeilijk zal worden", zegt de 37-jarige aan AFP. Ze voegt toe: “Veel mensen kunnen het ook vanuit een moreel standpunt niet langer verdragen om nog te blijven.”

Terwijl de treinen weg uit Rusland soms uitverkocht zijn, zit de retourdienst van Helsinki naar Sint-Petersburg slechts voor 30 procent vol, laat Simola weten. “Ik heb ook geen plannen om snel naar Rusland terug te keren, dat is wel zeker”, stelt Elena. Ze wenst nog te benadrukken dat de moeilijkheden waarmee haar thuisland nu geconfronteerd wordt en nog zal geconfronteerd worden, “onmogelijk te vergelijken zijn met de horror die zich in Oekraïne aan het voltrekken is”.

Volledig scherm Een anti-Poetin-tag aan een metrostation in Helsinki. © EPA

“Soms stevige prijzen”

De fors gestegen vraag lijkt de prijzen voor treintickets overigens soms stevig te doen oplopen. Voor de middagtrein van Sint-Petersburg naar Helsinki betaalde je donderdag minstens 9.122 euro, zo meldde een correspondent voor ‘The Wall Street Journal’ op Twitter. ‘s Morgens begonnen de prijzen vanaf 6.752 euro. De prijzen voor vrijdag zijn evenwel alweer genormaliseerd, met tickets tussen de 57 euro en 79 euro.

De Finse spoorwegmaatschappij VR, die in partnerschap met de Russische spoorwegen opereert, wil haar services kunnen openen voor álle mensen met een paspoort van een EU-lidstaat en ook de capaciteit op de treinen opvoeren. “We weten dat er nog tienduizenden EU-burgers in Rusland zitten en we gaan ervan uit dat velen van hen graag terug naar huis willen”, aldus Simola.

