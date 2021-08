Ook Rusland kampt met bosbranden: 3 miljoen hectare in de as

In Rusland zijn meer dan 250 bosbranden aan de gang. Die branden hebben al meer dan 3 miljoen hectare in de as gelegd. Dat melden Russische autoriteiten zaterdag.

Volgens de bosbeschermingsautoriteiten wordt het vuur op 180 plaatsen in een gebied van 1,3 miljoen hectare bestreden. De andere branden worden niet bestreden omdat ze woeden in meer afgelegen gebieden waar er geen gevaar is voor bewoners. In totaal worden 6.700 brandweermannen ingezet om de vlammen te bestrijden.

Vooral in de autonome republiek Sakha, ook bekend als Jakoetië, in het noordoosten van Rusland, zijn de branden hevig en is de noodtoestand uitgeroepen. Het vuur rukt er ook op in de richting van Sangar en de olieopslagplaatsen. In de Siberische regio Krasnojarsk zijn bijna 400 dorpen omgeven door rook.

Rusland heeft af te rekenen met de ergste bosbranden in een eeuw. Sinds begin dit jaar is er volgens milieu-organisatie Greenpeace al ongeveer 14,3 miljoen hectare in de as gelegd. Het vorige jaarrecord stond op 16 miljoen hectare in 2012.

Volledig scherm Een bos is bijna volledig verwoest door de branden. © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

