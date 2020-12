Ook presidenten Rusland en Mexico feliciteren nu Biden met winnen Amerikaanse verkiezingen

Multimedia Welke smartphone onder de 250 euro is het meest een aankoop waard?

12:14 Een smartphone van 250 euro kopen, is dat niet een gigantisch risico? Mis je dan niet allerlei functies die je eigenlijk wel nodig hebt vandaag de dag? Onze techredacteur bekeek vier verschillende smartphones tot 250 euro. We proberen altijd een mooie afspiegeling van de markt te nemen door geen twee toestellen van hetzelfde merk te beoordelen, maar hebben we ook een favoriet?