Ook Poetin feliciteert nu Biden met winnen Amerikaanse verkiezingen

Lange rijen voor Nederland­se winkels in aanloop naar lockdown: “Doe niet mee aan die gekte!”

14 december Nederlanders lijken nog snel een aantal boodschappen te willen doen bij winkels die mogelijk vanavond voor langere tijd hun deuren zullen sluiten. Uit een rondgang van het Nederlandse persbureau ANP is te merken dat het op veel plekken in het land druk is. Heel druk.