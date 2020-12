Ook Poetin, Bolsonaro en presidenten van Mexico en Polen feliciteren nu Biden met winnen verkiezingen

Dwergrepu­bliek Palau legt “illegaal” Chinees vissers­schip aan de ketting

11:45 Palau is een eilandengroep in Micronesië in het werelddeel Oceanië. Het telt zo’n 21.000 inwoners. Maar de dwergrepubliek staat op haar strepen. Palau legde een Chinees schip, dat zeekomkommers uit verboden wateren zou hebben opgevist, aan de ketting. De archipel ergerde Peking in het verleden ook al door de goede banden met Taiwan, dat China als een provincie en niet als een onafhankelijke staat beschouwt.