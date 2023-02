Ook onder Trump drongen Chinese ballonnen het Amerikaanse luchtruim binnen

De Chinese ballon die vorige week het Amerikaanse luchtruim binnendrong, zorgt niet alleen voor spanningen op het wereldtoneel. Hij blijkt ook het nieuwste politieke wapen van de Republikeinen om de incompetentie van president Joe Biden aan te tonen. Zij weten het wel zeker: onder president Trump zou dit nooit gebeurd zijn. Maar verschillende bronnen melden dat Chinese ballonnen al eerder over de VS vlogen – ook toen Trump in het Witte Huis zat.

Van border-free Biden tot Biden’s balloon fiasco: de Republikeinen in de Verenigde Staten hebben het in de nasleep van de neergeschoten Chinese ballon gemunt op de Democratische president Joe Biden – en dat gaat gepaard met enkele nieuwe bijnamen voor het Amerikaanse staatshoofd. De binnenlandse politieke strijd tussen de Republikeinen en de Democraten is opnieuw aangewakkerd door het mysterie van de Chinese ballon.

Amerikaanse senatoren en volksvertegenwoordigers twitterden er de voorbije dagen op los en deelden hun ongezouten mening nadat zondag de vermeende spionageballon werd neergehaald boven de kust van de staat South Carolina. Republikeinen zijn het er unaniem over eens dat Biden té laat heeft ingegrepen. “De ballon had verwijderd moeten worden zodra hij het grondgebied van de VS betrad", aldus de Republikeinse volksvertegenwoordiger Mike Johnson via Twitter. “Dit fiasco was niet alleen gevaarlijk voor onze nationale veiligheid, maar ook onacceptabel. Het Amerikaanse volk verdient antwoorden.”

Border-free Biden

Voor vele Amerikanen is het onbegrijpelijk dat buitenlandse objecten, zoals de Chinese ballon, zomaar hun luchtruim kunnen binnendringen. Toch is het niet de eerste keer dat het Amerikaanse luchtruim buitenlands bezoek krijgt. In 1957, te midden van de Koude Oorlog, werd de Russische satelliet Sputnik 1 gespot aan de Amerikaanse hemel. Dat zorgde op dat moment ook voor heel wat commotie. Toen ging het echter om een nieuwe technologie die voor velen nog onbekend was. Deze ballonnen zijn daarentegen helemaal niet zo nieuw. Sterker nog, de VS maakt er zelf ook gretig gebruik van.

In het rijtje van onbegrijpelijkheden rond ongewenst buitenlands bezoek, past ook het migratieprobleem waar de VS mee kampt aan de grens met Mexico. Republikeinen voelen zich niet geschroomd om de link te leggen tussen de vele Mexicaanse migranten die de Verenigde Staten proberen binnen te komen en de Chinese ballon.

Ook de kersverse Speaker of the House Kevin McCarthy, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vindt dat Biden de Amerikaanse grenzen onvoldoende beschermt. Dat is eveneens te lezen op zijn Twitter-account. “Eerst weigerde Biden onze grenzen te verdedigen. Nu wil hij ons luchtruim niet verdedigen.”

Tommy Tuberville, Senator voor de staat Alabama, uitte ook zijn ongenoegen. Hij haalde enkele cijfers boven die volgens hem aantonen dat de president zijn nieuwe bijnaam, border-free Biden, waardig is. “In de tijd dat een Chinese spionageballon in het Amerikaanse luchtruim was, staken 50.000 illegalen onze zuidelijke grens over, stierven 2.000 Amerikanen aan een overdosis drugs en werden 200 illegalen gearresteerd die misdaden pleegden in de VS. En onze incompetente president zei dat hij niet veilig een ballon kon neerschieten met een raketafweersysteem dat miljarden dollars kost”, tweette hij. Tubervilles conclusie is dan ook duidelijk: “Donald Trump kan niet snel genoeg terugkomen in het Witte Huis.”

Ballonnen onder Trump

Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, liet donderdag al weten dat het niet de eerste keer is dat een dergelijk incident zich voordoet. Uit verschillende bronnen, waaronder het Amerikaanse nieuwsagentschap AP, blijkt dat er de voorbije vijf jaar meerdere Chinese spionageballonnen werden gedetecteerd in de buurt van gevoelige plaatsen in Hawaï, waar een grote Amerikaanse militaire aanwezigheid is. In een reactie daarop zei Mark Esper, de minister van Defensie in de Trump-regering, tegen CNN dat hij verrast was door dit nieuws. “Ik kan me niet herinneren dat ooit iemand mijn kantoor is binnengekomen of iets heeft gelezen over een Chinese bewakingsballon boven de Verenigde Staten", zei Esper.

Trump liet via het socialemediakanaal Truth Social weten dat de berichten die werden verspreid over Chinese ballonnen die tijdens zijn regering de VS zouden hebben doorkruist niet kloppen. Het gaat om “valse desinformatie”, aldus Trump. Volgens een ambtenaar van de regering-Biden werden de incidenten met de Chinese ballonnen onder Trump pas ontdekt nadat de voormalige regering Washington al had verlaten. De ambtenaar zei echter niet hoe die incidenten werden ontdekt of wanneer.

Onderzoek

De Amerikaanse marine is ondertussen volop op zoek naar overblijfselen van de ballon. Ze zoeken in een ondiep gebied van maar liefst 11 kilometer groot in de Atlantische Oceaan. Ze hopen binnen enkele dagen alle apparatuur van de neergehaalde ballon te hebben verzameld.

KIJK. Beelden tonen het neerschieten van de Chinese ballon door de Amerikanen

