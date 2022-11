Ook Oekraïense vluchtelingen slapen in ons land op stationsbanken

Zo brengt ook daklozenorganisatie Samusocial in Koekelberg sinds kort mensen onder in het Brusselse Zuidstation, in samenspraak met de NMBS. "De voorbije twee maanden hebben daar al 75 Oekraïense vluchtelingen 's nachts geslapen in stoeltjes, op banken of op de grond", klinkt het.

Voor veel asielzoekers in België is een tijd op straat doorbrengen sinds vele maanden de harde rea­liteit. Voor Oekraïense vluchtelingen is het nieuw. Al sinds het begin van de oorlog krijgen zij een ­statuut van tijdelijke bescherming en volgen ze een ander spoor dan andere vluchtelingen.

Overvol opvangcentrum

Volgens de gangbare procedure zouden zij, nadat ze zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken hebben laten registreren, door Fedasil een opvangplaats in een van de drie gewesten toegewezen krijgen - meestal na een tussenstop in het transitcentrum Ariane in Woluwe. In de eerste helft van oktober bracht Fedasil daar nog 250 Oekraïners onder, sindsdien niemand meer. Het centrum zit overvol, doordat de doorstroming naar de gewesten stropt. Oekraïners die opvang vragen, moeten daarom rechtstreeks aankloppen bij de OCMW's, klinkt het bij Fedasil. Volgens Samusocial krijgen ­elke dag zo'n veertig Oekraïners die boodschap.

Samusocial maakt zich grote zorgen. Met de winter in aantocht zullen haar voorzieningen nog sneller vollopen met dakloze Brusselaars, asielzoekers en nu ook Oekraïners op zoek naar een warme nacht.