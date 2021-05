Ook Noorwegen stopt waarschijnlijk vaccinaties met Johnson&Johnson en AstraZeneca

Het Noorse instituut voor volksgezondheid en een speciale commissie die de regering tijdens de pandemie heeft benoemd, hebben beide het advies gegeven de coronavaccins van Johnson&Johnson en die van AstraZeneca niet te gebruiken in het vaccinatieprogramma. In het advies van de commissie staat wel dat het geen probleem zou zijn de vaccins toe te dienen aan mensen die dat graag willen.

Noorwegen stopte op 11 maart voorlopig met AstraZeneca naar aanleiding van zeer zeldzame bijwerkingen bij jongere mensen die er bloedstolsels door kregen. Enkele gevaccineerden moesten in een ziekenhuis worden behandeld. Het Janssen-vaccin van Johnson&Johnson is officieel nog niet in gebruik genomen. Gezondheidsminister Bent Hoeie zei dat de regering de adviezen van het instituut en de commissie als basis voor een besluit aanneemt.

Duitsland op zijn beurt besliste vanmiddag het J&J-vaccin in principe alleen te gebruiken om 60-plussers te vaccineren, maar jongere mensen kunnen het middel wel op vrijwillige basis toegediend krijgen na overleg met een arts. Met de vaccins is in de Bondsrepubliek pas net op kleine schaal begonnen en veel mensen ouder dan zestig zijn al met iets anders ingeënt. De meeste doses van dit vaccin worden in Duitsland pas in de zomer verwacht.

Denemarken besloot eerder deze maand als eerste land om helemaal te stoppen met het gebruik van het vaccin van Johnson&Johnson, maar veel andere landen vinden die stap te ver gaan. De Europese medicijnenwaakhond EMA en de wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben het vaccin gewoon goedgekeurd. Zij wijzen erop dat de gevaarlijke bijwerkingen nauwelijks voorkomen. Het vaccin werd in maart goedgekeurd in de Europese Unie, dus ook in Duitsland. Het middel hoeft in tegenstelling tot andere in de EU gebruikte vaccins maar één keer te worden toegediend.

Onder meer Italië en Canada voerden eerder ook al leeftijdsbeperkingen in voor het gebruik van het coronavaccin van Johnson & Johnson. In ons land wordt het middel vooralsnog aan alle leeftijdscategorieën toegediend. België ontving tot nog toe 66.000 doses, over het hele kwartaal worden er 1,4 miljoen doses verwacht. Voorlopig blijft het wel wachten op een gedetailleerd leverschema. Door mogelijke hygiëneproblemen in een Amerikaanse fabriek onderzoekt het EMA de al naar de EU verstuurde doses vooraleer ze worden vrijgegeven voor gebruik.