Ook Noorwegen schrapt coronamaatregelen

Alle coronamaat­re­ge­len weg en alles weer open: dit is waarom Denen ondanks stijgende cijfers toch zo'n vertrouwen hebben in aanpak

Denemarken gooit vandaag alle coronamaatregelen overboord. Nochtans worden er nergens in Europa elke dag meer besmettingen vastgesteld. Toch lijken de Denen er vertrouwen in te hebben. De sleutel is volgens de Deense expert en professor in de politieke wetenschappen Michael Bang Petersen onder meer te vinden in een vertrouwen in de hoge vaccinatiegraad en de overheid. En ook in de grote solidariteit in de samenleving.

1 februari