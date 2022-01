Ook nieuwe Nederlandse coronaminister sceptisch over snel einde van lockdown: “Er is heel weinig ruimte”

Het Nederlandse expertenteam en de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers zien weinig ruimte om veel te versoepelen in hun land later deze week. De aantallen stijgen hard en er is nog veel onzeker over de precieze gevolgen in de ziekenhuizen, stellen ze.

Er is een nieuwe Nederlandse regering en dus ook een nieuwe minister van Volksgezondheid: Ernst Kuipers (D66) neemt de fakkel over van Hugo de Jonge (CDA). Die verhuist naar Binnenlandse Zaken, waar hij verantwoordelijk wordt voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening.

Sceptisch

Kuipers en collega's bij de eerste ministerraad van Rutte IV. Kuipers toonde zich maandagavond sceptisch over het loslaten van de lockdown in Nederland, net als zijn voorganger vorige week al.



“Er is nu heel weinig ruimte om veel te versoepelen”, zei Kuipers in gesprek met journalisten, kort na de beëdiging van de nieuwe Nederlandse ministers. “Het aantal besmettingen is hoog.” Als dat nog verder oploopt, dreigt de samenleving te ontwrichten omdat veel personeel dan besmet of in quarantaine thuis zit. Toch wil de minister kijken naar ‘wat wel kan’. Daarvoor komt er eerst nog een nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT), te vergelijken met onze expertengroep GEMS.

De leden van het OMT komen concreet morgen/woensdag weer bijeen over de laatste prognoses van het Nederlandse gezondheidsinstituut RIVM over de coronapandemie. Donderdag is er politiek overleg. Vrijdag volgt dan het besluit en is er weer een persconferentie voor de bevolking.

Voor het blok

Daarbij staan Kuipers en zijn collega’s voor het blok: de roep om versoepelingen klinkt luid in Nederland, zeker bij sportclubs, winkels en horeca. Maar tegelijkertijd schetst het OMT dat voorzichtigheid geboden is. Hoewel de nieuwe omikronvariant ‘de helft tot twee derde’ minder ziekenhuisopnames oplevert, stijgt het aantal bezette bedden wel in landen waar de omikronpiek al eerder naderde.

Als de situatie van die landen wordt vertaald naar Nederland, dan zouden daar twee keer zoveel coronapatiënten moeten worden opgenomen als in het voorjaar van 2020, toen het aantal bezette bedden een record bereikte. Zo’n piek kunnen de Nederlandse ziekenhuizen niet aan. Dus als het kabinet al wil versoepelen, dan kan het hoogstens op kleine onderdelen.

Gesloten winkels in Nederland. Tijdens de lockdown hebben niet-essentiele winkels de deuren weer moeten sluiten. Op 14 januari staat er een persconferentie over de coronamaatregelen op het programma.

Geen stoffen masker meer

In de besluitvorming neemt het kabinet ook een nieuwe mondmaskerrichtlijn mee van het OMT. Volgens de adviseurs heeft het (zelfgemaakte) textiele mondmasker zijn tijd gehad in Nederland. Met de zich snel verspreidende omikronvariant vinden de virologen dat iedereen binnen een mondneusmasker moet dragen waarvan op de verpakking staat dat het geschikt is voor medische doeleinden. (In jargon: minstens type II).

Deze chirurgische mondmaskers beschermen beter tegen virusdeeltjes en verkleinen dus de kans op infectie of het doorgeven van corona. Ook op drukke plekken buiten - winkelstraten, demonstraties, markten - zou dat masker op moeten, vinden de experts. De wending volgt op jarenlang gezwabber - kapje op, kapje af - rond het Nederlandse mondmaskerbeleid.

Quote We moeten echt langeter­mijn­be­leid gaan maken, om de doodeenvou­di­ge reden dat dit niet meer weg gaat. De nieuwe Nederlandse minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers

Weektotaal nadert grens van 200.000 besmettingen

Even over naar de eigenlijke cijfers dan: nog nooit werden er zoveel coronabesmettingen vastgesteld in Nederland als in de afgelopen zeven dagen. Het aantal zou zelfs de grens van 200.000 positieve tests kunnen passeren. Het huidige record werd eind november gevestigd, toen waren er in zeven dagen tijd 155.152 nieuwe gevallen. Dat record wordt hoe dan ook verbroken, want in de afgelopen zes dagen zijn al meer dan 172.000 besmettingen aan het licht gekomen.

Het RIVM meldt later op de dag het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de afgelopen week. Die cijfers dalen waarschijnlijk nog steeds. Vorige week waren in zeven dagen tijd 981 mensen in een ziekenhuis opgenomen, van wie 164 op de intensive care. In diezelfde zeven dagen had het RIVM bericht gekregen dat 189 mensen na een besmetting waren overleden.

Medewerkers bereiden een vaccinatie van Pfizer voor op een vaccinatielocatie op de Nederlandse luchthaven Schiphol.

Later op de dag meldt het RIVM ook nog de stand van de boostercampagne in Nederland. De meest recente cijfers zijn van eind vorige week. Toen hadden bijna 5,5 miljoen volwassenen zo’n oppepprik gekregen. Dat komt neer op 38 procent van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder. Momenteel krijgen ongeveer 1,5 miljoen mensen per week een boostervaccin.

“Met bredere blik naar coronabeleid kijken”

De nieuwe coronaminister wil overigens met een bredere blik naar de coronabestrijding kijken, liet hij maandag verstaan. De focus van het vorige kabinet op vooral de zorg is in zijn ogen niet houdbaar. “We moeten echt langetermijnbeleid gaan maken, om de doodeenvoudige reden dat dit niet meer weg gaat”, zei Kuipers nadat Hugo de Jonge het stokje had overgedragen op het ministerie van Volksgezondheid.

Nu wordt er “heel sterk naar één specifiek model gekeken van het RIVM, over verwachte aantallen besmettingen en ziektegevallen”, aldus Kuipers. “De vraag zal wezen, kan je er ook andere modellen naast zetten, een breder palet berekenen, en zo iets meer zekerheid krijgen.” Daarbij denkt hij niet alleen aan modellen over de zorgbezetting, maar ook over economische impact. “Dat soort facetten moeten we meenemen.”

Koning Willem-Alexander met de nieuwe Nederlandse ministersploeg op het bordes.