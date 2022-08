Ook Nederlandse uitgever zet verkoop ‘Winnetou’-boeken stop vanwege “racistische stereotypen”

Een Nederlandse uitgeverij zet de verkoop van boeken over Winnetou, de indianenheld uit de verhalen van Karl May, stop. Meulenhoff Boekerij volgt daarmee de Duitse branchegenoot, die deze week al publicaties van ‘Winnetou’ introk. De boeken zouden uitpuilen met “racistische stereotypen”. Ook Bol.com is intussen tijdelijk gestopt met de verkoop.

Tot voor kort maakte uitgever Ravensburger Verlag in Duitsland reclame voor verschillende nieuwe ‘Winnetou’-boeken. “Een eerste leesboek voor 7 jaar en ouder”, klonk het onder meer. Aanleiding was een film die momenteel ook in de bioscopen draait. Activisten zetten op sociale media echter grote vraagtekens bij de stereotypen die naar voren komen.

Quote Uw feedback heeft ons duidelijk gemaakt dat we de gevoelens van mensen kwetsen met de Winnetou-ti­tels Uitgeverij Ravensburger Verlag “We hebben besloten om de verzending van de titels stop te zetten en ze uit onze collectie te halen”, luidde de reactie van de uitgever. “Wij danken u voor uw kritiek. Uw feedback heeft ons duidelijk gemaakt dat we de gevoelens van mensen kwetsen met de ‘Winnetou’-titels. Dat is nooit onze bedoeling geweest en het is ook niet verenigbaar met onze waarden. Daar bieden we onze oprechte excuses voor aan.”

“We leren ervan”

Het hoofd van Ravensburger Verlag zei dat de boeken een “geromantiseerd beeld met veel clichés” vertoonden. “We zouden vandaag niet meer de beslissing nemen om de titels op dezelfde manier uit te geven. Onze redacteurs houden zich nu intensief bezig met onderwerpen als diversiteit en culturele toe-eigening. We hebben toen een fout gemaakt en we kunnen je verzekeren: we leren ervan!”, stelde Clemens Meier.

Meulenhoff Boekerij volgt die redenering nu. “We zetten de verkoop meteen stop”, klinkt het. Volgens een woordvoerder gaat het om elektronische exemplaren en ‘Winnetou’-boeken die op aanvraag nog geleverd werden.

Voor de duidelijkheid: er zijn in Nederland nog wel ‘Winnetou’-boeken van Karl May te koop. Uitgeverij IJzer publiceerde vorig jaar bijvoorbeeld een nieuwe vertaling van de klassieker die simpelweg ‘Winnetou’ heet.

Bol.com: “Beoordelen via checklist”

Bol.com besloot dan weer om boeken over Winnetou op ‘tijdelijk niet beschikbaar’ te zetten. In de tussentijd wordt er onderzoek gedaan naar de inhoud van de boeken.

Volledig scherm Indianenheld Winnetou ligt ook in Duitsland onder vuur. Uitgeverij Ravensburger heeft na kritiek van activisten nieuwe publicaties van de markt gehaald. © Ravensburger “Als we signalen krijgen dat een boek bijvoorbeeld discriminerende of haatdragende inhoud bevat, wordt dat aan de hand van een checklist beoordeeld door een speciaal team”, aldus een woordvoerder. “Zij kunnen bepalen om het boek uit de handel te nemen of te voorzien van een waarschuwingslabel, zoals we bijvoorbeeld vaker doen met antivaccinatieboeken. In dit geval gaat Bol.com op korte termijn in gesprek met het Meldpunt Discriminatie. Op basis van hun oordeel zullen we het boek offline halen of er een waarschuwingslabel bijplaatsen.”

Fictieve held

Winnetou, een van de bekendste fictieve indianen, werd in het Duits geschreven door Karl May. Het personage maakte zijn debuut in de roman ‘Old Firehand’ (1875).

In de verhalen is ‘roodhuid’ Winnetou het opperhoofd der Apachen (een indianenstam). Hij komt met ‘withuid’ Old Shatterhand in aanraking, een oersterke man. Samen strijden zij als bloedbroeders voor een vreedzame, christelijke wereld in de ontluikende Verenigde Staten van eind negentiende eeuw. In tegenstelling tot andere indianenverhalen kenmerken de verhalen van May zich door het feit dat beide hoofdpersonages slechts in uiterste nood naar de wapens grijpen.

Reacties

Enkele Nederlandse Tweede Kamerleden reageerden geschokt op het besluit van de uitgever. “Een gebed zonder einde”, noemt fractievoorzitter Joost Eerdmans van JA21 het. “Ridicule beslissing natuurlijk die wederom halsoverkop genomen wordt uit angst voor een aantal agressieve ophitsers die de media opzoeken. Zit niks oprechts achter, alleen maar sensatie. Welke striphelden of oude filmsterren houden we nog over? Mag James Bond eigenlijk nog wel? Alles moet kapot van de woke-familie.”

“Zieke woke-werkelijkheid: indianenboeken lezen mag niet meer, maar een man mag zich wel tot vrouw verklaren", voegde Geert Wilders (PVV) eraan toe.