Ook Nederland beraadt zich over nieuwe coronamaatregelen

Antwerpen Bart De Wever koele minnaar van uitgebrei­der Covid Safe Ticket: “Geeft vals gevoel van veiligheid”

13:49 Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) neemt in zijn stad nog geen bijkomende maatregelen nu de vierde coronagolf is begonnen. Hij wacht op het federale en Vlaamse niveau. “Die golf was voorspeld. Het is vooral een stresstest voor de vaccinaties en die blijken te werken”, zegt hij aan VRT. De Wever is een koele minnaar van het Covid Safe Ticket. “Dat geeft een vals gevoel van veiligheid.”