Ook na zes rondes nog geen winnaar in Italiaanse presidentsverkiezingen: Salvini gaat op zoek naar “slimme vrouwelijke president”

De uitkomst van die stemming betekent dat ook sommige rechtse politici de Senaatsvoorzitter waren afgevallen. Het is onduidelijk om wie het gaat, omdat anoniem wordt gestemd. Linkse partijen hadden eerder al duidelijk gemaakt dat ze niét zaten te wachten op Casellati, een partijgenoot van Silvio Berlusconi. Die steenrijke oud-premier hoopte aanvankelijk om zelf president te worden, maar trok zich later toch terug als kandidaat.

“Slimme vrouw”

Nog geen uitzicht op doorbraak

De in totaal 1.009 parlementsleden en regionale volksvertegenwoordigers in Italië stemmen sinds maandag over de aanduiding van een nieuw staatshoofd. In eerste instantie hadden kandidaten twee derde van de stemmen nodig om te winnen, inmiddels volstaat meer dan de helft van de stemmen. Om het proces te bespoedigen, worden sinds vrijdag twee stemrondes per dag georganiseerd, maar voorlopig levert dat geen resultaat op.