Ook na elf stemrondes nog steeds geen voorzitter voor het Amerikaans Huis van Afgevaardigden: volgende stemming uitgesteld tot morgen

updateOok een elfde stemronde heeft donderdag geen uitsluitsel kunnen bieden voor een nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Na drie dagen kreeg de Republikein Kevin McCarthy donderdag in de vijfde stemming van de dag - de elfde stemronde in totaal - 200 stemmen. Dat zijn er achttien te weinig om verkozen te worden als nieuwe voorzitter, iets wat normaliter een formaliteit is. Daarom wordt het stemmen uitgesteld tot vrijdag.

De laatste keer dat het stemmen voor een nieuwe voorzitter van het Amerikaanse lagerhuis zo lang duurde was in 1859. Precies honderd jaar geleden, in 1923, werd voor het laatst meerdere keren gestemd. Omdat er toen na de negende stemming toch een nieuwe voorzitter was, werd dat record met het aankondigen van de tiende stemming donderdag verbroken. Het Huis komt morgen opnieuw bijeen om voor de twaalfde keer te stemmen. Bronnen zeggen tegen The Washington Post dat er zicht is op een oplossing, maar hoe die er precies uitziet is onduidelijk.

Volledig scherm Judy Wages, de vrouw van Kevin McCarthy, kijkt toe hoe het huis stemt om de verkiezing te verdagen tot vrijdagmiddag. © Getty Images via AFP

218 stemmen nodig

Republikeins fractieleider McCarthy heeft, als parlementariërs zich niet van stemming onthouden, 218 stemmen nodig om voorzitter te worden. Hij wordt bij elke stemming telkens gesteund door zo'n 200 partijgenoten, maar ongeveer twintig anderen stemmen steeds op anderen waardoor de stemming steeds mislukt. Een van hen stemde donderdag zelfs op oud-president Donald Trump, die de Republikeinen eerder opriep om McCarthy te steunen.

Volledig scherm Links: Republikeins afgevaardigde Kevin McCarthy. Rechts: voormalig Amerikaans president Donald Trump. © AP Photo/Andrew Harnik en Jonathan Ernst / Reuters

De groep dissidenten vindt dat McCarthy niet conservatief genoeg is en denkt dat hij te bereid zou zijn om deals te sluiten met de Democraten, die de dienst uitmaken in de Senaat en het Witte Huis. Ondanks nieuwe concessies is het McCarthy dus ook donderdag niet gelukt om het voorzitterschap veilig te stellen, terwijl de aanstelling van een voorzitter doorgaans als een formaliteit geldt.

Het Huis is dinsdag voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeengekomen. Zonder voorzitter kunnen de parlementariërs niet worden beëdigd. De Republikeinse partij won bij de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar meer zetels dan de Democraten. De Democratische partij verenigt zich bij de stemmingen achter hun kandidaat-voorzitter Hakeem Jeffries, die steevast 2012 stemmen krijgt, maar dat is niet genoeg om tot voorzitter benoemd te worden.

De Democrate Nancy Pelosi, die sinds dinsdag geen voorzitter meer is, heeft de situatie in het Huis omschreven als “krankzinnig”, meldt The New York Times. De Amerikaanse krant schrijft dat Pelosi het bizar vindt dat telkens wordt gestemd zonder verschillende resultaten. De parlementariër uit Californië vervulde de functie van voorzitter als eerste vrouw en twee keer.