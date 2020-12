Ook medicijnwaakhond in VS onderzoekt vijf allergische reacties op vaccin Pfizer: dit is waarom we ons geen zorgen hoeven te maken

Verpleeg­ster spreekt pers toe nadat ze coronavac­cin krijgt, maar valt dan flauw voor de camera's

18 december In de Amerikaanse staat Tennessee is een verpleegster flauwgevallen, kort nadat ze het coronavaccin toegediend had gekregen. Tiffany Dover was op dat moment net een persconferentie aan het geven en dus werd het lastige voorval op camera vastgelegd. “Dit overkomt me wel vaker als ik pijn voel”, legde ze nadien in de Amerikaanse media uit.