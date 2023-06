Ook maandagochtend geen treinen van en naar Amsterdam: “Regel ander vervoer”

Zondag ontstond in de namiddag een storing op de verkeersleidingspost. De storing was na korte tijd verholpen, maar keerde tegen de avond terug. In de nacht van zondag op maandag reden er geen treinen meer van en naar de Nederlandse hoofdstad Amsterdam en van en naar station Schiphol Airport. De Nederlandse spoorwegmaatschappij NS riep reizigers in en rond Amsterdam daarom op om in de nacht van zondag op maandag ander vervoer te regelen of hun treinreis uit te stellen.