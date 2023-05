Ook Japan breidt sancties tegen Rusland uit

Iedereen lacht deze Russische veldheer uit, maar het Kremlin heeft veel voor hem over

Er is geen enkele Russische veldheer met wie zo vaak wordt gespot als Aleksandr Lapin (59). Deze week was het weer prijs in Belgorod, waar hij molenwiekend als een verkeersbrigadier tegen een inval vanuit Oekraïne optrad. Hij zette ooit een pistool op het hoofd van een ondergeschikte die zijn troepen wou terugtrekken, maar gaf zijn eigen zoon een medaille toen die datzelfde deed. En toch heeft het Kremlin veel voor hem over. Het betaalde zelfs een krant om lovend over Lapin te berichten.