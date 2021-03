Ook in Spanje vertaler van gedichten Amanda Gorman als “niet geschikt” bestempeld

Na de ophef in Nederland over het vertalen van een dichtbundel van de Amerikaanse Amanda Gorman (22), is in Spanje een soortgelijke rel ontstaan. Hier gaat het om de Catalaanse vertaler die “niet geschikt” wordt bevonden.

Gorman werd een instant ster toen ze een van haar gedichten - The Hill We Climb - voordroeg op de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden in januari. In Nederland ontstond vorige maand ophef over het feit dat de uitgeverij die instond voor de vertaling van een poëziebundel van de zwarte dichteres, een wit persoon had gekozen voor de taak. Dat gebeurde nochtans met goedkeuring van het team van Gorman. Het eindigde ermee dat vertaler Marieke Lucas Rijneveld de opdracht teruggaf.

Hetzelfde scenario speelt zich nu af in Spanje, met de Catalaanse vertaling van The Hill We Climb. Víctor Obiols kreeg afgelopen maand de opdracht om het gedicht en het voorwoord van Oprah Winfrey te vertalen. Maar toen hij ermee klaar was, kreeg hij naar eigen zeggen te horen dat hij “niet het juiste profiel” had. De uitgeverij wilde plots “een vrouwelijke vertaler” die “jong, activist en bij voorkeur zwart” was.

Afro-Amerikaanse roots

Uitgeverij Univers in Barcelona erkende woensdag aan het Spaanse persbureau Efe dat ze - nadat de vertaling van Obiols af was - het verzoek kreeg van de Amerikaanse groep Viking Books for Young Readers om de vertaling indien mogelijk te laten uitvoeren door een vrouwelijke activiste met Afro-Amerikaanse roots. Viking Books for Young Readers is de Amerikaanse uitgever van Gormans gedicht.

“Ze stelden mijn kwaliteiten niet in vraag”, geeft Obiols mee aan het Franse nieuwsagentschap AFP. De uitgever zou ook beloofd hebben om hem te betalen voor zijn werk. “Maar als ik een dichter niet accuraat kan vertalen omdat ze een jonge, zwarte vrouw is uit de 21ste eeuw, dan kan ik ook Homerus niet vertalen omdat ik geen Griek ben uit de achtste eeuw voor Christus. Of Shakespeare omdat ik geen zestiende-eeuwse Engelsman ben.”

Er is voorlopig nog niemand nieuw aangesteld voor de Catalaanse vertaling.

