Ook in Sierre is de busramp nog lang niet vergeten: “We zijn hier eigenlijk nog altijd in shock”

Vandaag, 13 maart 2022, is het precies tien jaar geleden dat in een tunnel in het Zwitserse Sierre een Belgische bus frontaal botste op een betonnen muur van een veiligheidsnis. Aan boord waren leerlingen van basisscholen ’t Stekske in Lommel en Sint-Lambertus in Heverlee, vier begeleiders en twee chauffeurs. Onder de kinderen vielen 22 doden, ook de zes volwassenen lieten het leven en 24 kinderen raakten gewond. Het vreselijke ongeval gebeurde op de terugweg naar huis, om kwart na negen ’s avonds, ruim een halfuur nadat de bus was vertrokken uit het bergdorpje Saint-Luc waar de kinderen op skivakantie waren geweest. De oorzaak van de ramp blijft tot op vandaag een mysterie.