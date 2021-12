Ook in onze buurlanden raken kinderen massaal besmet: mondmaskers en (zelf)tests moeten schoolsluitingen tegengaan

De Vlaamse scholen kreunen onder de coronapandemie. De ene uitbraak volgt de andere op, leerkrachten vallen een na een uit en hele klassen moeten in quarantaine. Het aantal besmettingen bij kinderen was nooit zo hoog. Het Overlegcomité buigt zich op dit moment dan ook over een eventuele sluiting van de scholen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Ook in onze buurlanden zijn kinderen de motor van de pandemie , al lijkt het sluiten van de scholen op dit moment nergens aan de orde.

In de meeste Europese landen zijn kinderen vanaf 12 jaar aan de beurt voor een eerste of tweede prik tegen het coronavirus. Kinderen jonger dan 12 zijn op dit moment dus nog niet-gevaccineerd, waardoor het virus in die leeftijdscategorie hevig rondgaat. Met de goedkeuring van het Pfizervaccin voor kinderen vanaf 5 jaar oud heeft het EMA vorige week wel de deur opengezet naar de vaccinatie van jonge kinderen. De meeste Europese landen hopen eind dit jaar, begin volgend jaar dan ook te beginnen met de vaccinatiecampagne in deze leeftijdscategorie.

Nederland

In Nederland hebben scholen net als bij ons te kampen met corona-uitbraken. Verschillende klassen moesten er de voorbije weken in quarantaine en verschillende scholen werden al gedwongen om de deuren te sluiten. Vooral bij kinderen tussen de 10 en 14 jaar loopt het aantal besmettingen sterk op.

Daarom werden begin deze week ook bij onze noorderburen strengere regels aangekondigd voor het onderwijs. Aan de oudste leerlingen in de basisschool (vanaf de leeftijd van 9 jaar) wordt gevraagd om twee keer per week een zelftest af te leggen, zelfs zonder klachten. Kinderen met klachten moeten wegblijven van school en zich laten testen.

Ook op school werden de maatregelen aangescherpt. In groep 6, 7 en 8 (vergelijkbaar met het vierde tot zesde leerjaar bij ons) moeten kinderen een mondmasker dragen wanneer ze door de school lopen. In de klas mogen de maskers af. Daarnaast moeten scholen looproutes uitwerken en pauzes spreiden om zo het onderling contact zo veel mogelijk te mijden. Tussen de verschillende klasgroepen moet zo weinig mogelijk contact zijn, klinkt het. Ook het gebruik van het openbaar vervoer om naar school te komen en weer naar huis te gaan wordt afgeraden.

Frankrijk

Sinds half november moeten lagere schoolleerlingen in Frankrijk opnieuw een mondmasker dragen. Toch verspreidt het virus zich ook in de Franse klassen snel. In een poging om zoveel mogelijk scholen open te houden, werd begin deze week de teststrategie aangepast. Voordien werd de hele klas in quarantaine gestuurd wanneer een leerling besmet bleek. In de nieuwe strategie wordt de hele klas getest wanneer een medeleerling positief is. Enkel wie besmet is moet in quarantaine, en zo hoopt de Franse regering zoveel mogelijk klassen open te houden.

Middelbare scholieren worden dan weer gevraagd twee keer per week een zelftest af te leggen.

Duitsland

Net als op vele plaatsen in Europa ziet men ook in Duitsland de hoogste besmettingsgraad bij kinderen en tieners. Het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van Scienscano, zegt in een rapport dat de besmettelijkere deltavariant bij hen voor meer besmettingen dan ooit zorgt. De afgelopen weken moesten honderden scholen dan ook noodgedwongen de deuren sluiten na een corona-uitbraak. Toch wil de Duitse overheid een algemene schoolsluiting koste wat kost vermijden, daarom werd gisteren de mondmaskerplicht op scholen opnieuw ingevoerd.

Luxemburg

Luxemburg zet massaal in op zelftesten in het onderwijs om de circulatie van het virus een halt toe te roepen. Leerlingen in de lagere school moeten drie keer per week een zelftest afleggen, in het middelbaar onderwijs is dat twee keer per week.

Alle leerlingen moeten bovendien een mondmasker dragen als zij zich bewegen in de schoolgebouwen. Enkel in de klas mag het masker af, tenzij er in de klas een of meer positieve gevallen zijn vastgesteld. In dat geval moeten alle klasgenootjes en de leerkracht tot zeven dagen na het laatste contact met de besmette leerlingen ook in de klas een mondmasker dragen.

Verenigd Koninkrijk

Hoewel het aantal besmettingen op Britse scholen op dit moment eerder beperkt blijft, werden er deze week toch enkele strengere maatregelen genomen in het onderwijs. De positiviteitsgraad ligt er een pak lager dan bij ons, met 1,84 procent in het lager onderwijs en 2,1 procent in het secundair, en amper 1 tot 2 procent van de leerlingen is afwezig. Toch ziet men ook in Engeland een sterke stijging van het aantal besmettingen.

Leerlingen in het middelbaar onderwijs in Engeland worden dan ook “sterk aangeraden” een mondmasker te dragen in gemeenschappelijke ruimten en op de schoolbussen. Ook het personeel in het lager onderwijs wordt gevraagd een mondmasker te dragen in gemeenschappelijke ruimten. In Wales gaat men een stapje verder, en moeten middelbare schoolleerlingen ook in de klas een mondmasker dragen. In Schotland werd de mondmaskerplicht in het onderwijs nooit afgeschaft.