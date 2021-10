Ook in Nederland lopen coronabesmettingen weer op

Slachtof­fer van Duitse watersnood drie maanden later én ruim 300 km verder dood aangetrof­fen in Rotterdam

15 oktober Een vrouw die in juli vermist raakte tijdens de grote watersnood in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, is dood teruggevonden in Rotterdam. Het lichaam van het slachtoffer werd meer dan 300 kilometer meegevoerd door de Rijn, van Duitsland helemaal naar Nederland.