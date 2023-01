Ook in Nederland ernstig hondenincident: politie schiet agressieve hond dood na drieste aanval op zijn eigen baasjes

Een Nederlandse man (52) en vrouw (47) zijn gisterenmiddag in hun woning aan de Olmendaal in Rotterdam-Vreewijk aangevallen door hun eigen hond. De gealarmeerde politie heeft het dier dood moeten schieten. In de eerste melding van de slachtoffers werd aangeven dat de hond de hand van de man er af zou hebben gebeten. Wat het exacte letsel is, wordt in het ziekenhuis onderzocht.

In ons land maakt de recente hondenaanval op een kindje van 1,5 jaar oud heel wat los. Bijtincidenten met honden komen ook steeds vaker voor, zo blijkt uit pv’s voor hondenbeten. Ook in het buitenland gebeuren er drama’s. Zo was er gisterenmiddag in Nederland een opvallend incident: in Rotterdam werd een koppel in hun huis aangevallen door hun eigen hond. Het dier was zo agressief dat de politie het uiteindelijk moest doodschieten.

Opgesloten in kamer

Na de aanval probeerden de man en vrouw eerst nog zelf hun agressieve hond onder controle te krijgen. Dat liep uit in een gevecht waarbij zowel de hond als de bewoners gewond raakten. Toen de hond agressief bleef, hebben de man en vrouw zichzelf ingesloten in een kamer in hun huis en belden ze de politie.



De hond bleek dusdanig agressief dat de gealarmeerde agenten bij aankomst hun stroomstootwapen moesten gebruiken. Dat had echter geen effect op de hond. Het dier is toen dood geschoten.

Hulpdiensten bij de woning aan de Olmendaal.

Hand kwijt

Volgens de eerste melding zou de hand van de man eraf zijn gebeten. Wat zijn verwondingen precies zijn, is volgens een politiewoordvoerder op dit moment nog onduidelijk. “Beide bewoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis met nog onbekend letsel”, klinkt het bij de politie. “In de eerste melding werd aangeven dat de hond de hand van de mannelijke bewoner er af zou hebben gebeten. Wat het exacte letsel is, wordt in het ziekenhuis onderzocht.”



Het is nog onduidelijk waarom het dier ineens zijn baasjes aanviel. Ook het ras van de hond is nog onbekend.

