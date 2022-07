Ook in Marokko eisen bosbranden mensenleven

Duitse havenarbei­ders zetten prikacties verder

In de havens van onder meer Hamburg, Bremen en Bremerhaven zijn de arbeiders donderdagochtend prikacties begonnen die nog tot zaterdag 6 uur zullen duren. Ook vrijdag gaan de arbeiders daarmee verder. “Vandaag gaan we door, hopelijk even luid en sterk als gisteren”, zegt Stephan Gastmeier van de vakbond Verdi. Het werk zou zaterdag om 6 uur hervat worden. De vakbonden voeren momenteel collectieve (loon)onderhandelingen met de vereniging van Duitse zeehavens, maar die zijn in het slop geraakt.

