Ook in Canada wordt zorg uitgesteld: "Dit is een foto van mijn hersentumor. Mijn operatie van vandaag is voor onbepaalde tijd afgelast”

Niet alleen in ons land heeft de reguliere zorg te lijden onder een nieuwe golf coronabesmettingen en daaraan gekoppelde ziekenhuisopnames. Canada is aan zijn vierde coronagolf toe en ook daar worden operaties en behandelingen uitgesteld. Een pakkende noodkreet van een 31-jarige man uit Alberta die een operatie aan zijn hersentumor afgelast zag worden, is er viraal gegaan.

“Dit is een foto van mijn hersentumor”, schreef Eric Mulder woensdagavond op Twitter bij een röntgenfoto waarop zijn hersenen te zien zijn, met links een grote witte vlek. “Mijn operatie stond gepland voor vandaag, maar ik kreeg gisterenmiddag een telefoontje dat de operatie voor onbepaalde tijd is afgelast.”

Meer dan 20.000 mensen liketen de post al en hij werd al bijna 10.000 keer gedeeld. De man uit de buurt van de stad Edmonton deed intussen bij een hele reeks nieuwsmedia zijn aangrijpende verhaal.

Kanker

Mulder kreeg twee maanden geleden te horen dat hij kanker had. Nadat hij een toeval had gekregen, werd hij met spoed naar het ziekenhuis gevoerd, waar artsen een tumor ontdekten in zijn hersenen. “De dokters zeiden dat ik zo snel mogelijk geopereerd moest worden”, vertelt hij aan CTV News, “zodat er ook bekeken kon worden welke chemo of bestraling best was voor mij.”

Afgelopen woensdag zou hij onder het mes gaan in het University of Alberta Hospital. Hij nam vrij op het werk en de familie van zijn vrouw kwam over uit Newfoundland om hen te helpen als hij weer uit het ziekenhuis kwam. Maar minder dan 24 uur voor de operatie zou plaatsvinden, kreeg hij opeens telefoon dat de ingreep niet door zou gaan. “Toen ik vroeg wanneer ze dan wél zou doorgaan, kreeg ik te horen dat er nog geen nieuwe datum was. Die nieuwe onzekerheid gaf me opnieuw flink wat stress en angst.”

De gezondheidsdienst van de provincie Alberta reageerde meteen op de tweet van Mulder en liet weten dat het uitstellen van operaties weloverwogen is gebeurd. “We begrijpen je frustratie en vinden het heel jammer dat je operatie is uitgesteld”, klonk het. “Maar we gaan niet over één nacht ijs bij de triage en we moeten nu eenmaal meer bedden reserveren voor coronapatiënten op intensieve zorg.”

Niet gevaccineerd

Afgelopen week werden honderden ingrepen uitgesteld in de provincie door een opstoot in het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten. In Alberta is 89 procent van de 147 coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg niet gevaccineerd.

Afgelopen nacht liet Mulder weten dat het ziekenhuis uitleg had gegeven over waarom zijn operatie was uitgesteld, nadat hij opnieuw in het ziekenhuis was beland door een toeval. “Er waren drie mensen die woensdag onder het mes moesten en er waren maar twee plaatsen beschikbaar. Mijn operatie werd geannuleerd omdat de artsen vonden dat ik het minste risico liep als mijn ingreep uitgesteld werd.”

Intussen kreeg hij wel een nieuwe datum: 22 september. “Het ziekenhuis heeft me gezegd dat het er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat de ingreep deze keer niet geannuleerd wordt.”

