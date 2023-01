Ook geen vuurwerk in Moskou, Russen vieren Nieuwjaar in mineur: “We moeten niet doen alsof er niets aan de hand is”

UPDATE Geen vuurwerk, maar explosies en luchtalarm in Kiev: Russen lanceren drone met nieuwjaars­bood­schap erop

In het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kiev waren zaterdag en zondag in de vroege ochtend explosies te horen nadat in het hele land het luchtalarm is afgegaan. De gouverneur van de omliggende regio Kiev waarschuwde zaterdag voor een mogelijke inkomende raket en zei dat luchtverdedigingssystemen proberen de projectielen te onderscheppen.

13:05