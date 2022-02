Ook Finland en Zweden schaffen zo goed als alle coronamaatregelen af, Zwitserland overweegt het

Finland gaat tegen 1 maart zo goed als alle coronamaatregelen afschaffen. Dat heeft eerste minister Sanna Marin vandaag aangekondigd. Het dragen van een mondmasker en het bewaren van sociale afstand blijven wel aangeraden. Ook de Zweedse regering zal donderdag bekendmaken dat de beperkingen op 9 februari vervallen omdat de situatie in de zorg stabiel is. Zwitserland overweegt eveneens om deze maand schoon schip te maken. Vanaf morgen geldt alvast geen quarantaineverplichting meer voor iedereen die in contact kwam met iemand die besmet is.

Met de huidige hoge besmettingscijfers heeft de quarantaine alle betekenis verloren, deelt de Zwitserse regering vandaag mee. Wie besmet is, moet wel nog altijd in zelfisolatie gaan. Nog op donderdag vervalt de verplichting om van thuis uit te werken. De beslissing over het eventueel beëindigen van alle coronamaatregelen wil de Zwitserse regering op 16 februari nemen, na overleg met de kantons.

Twee voorstellen

De Zwitserse regering heeft twee voorstellen klaar: een eerste optie voorziet om zo goed als alle maatregelen op 17 februari stop te zetten, maar dan moeten de besmettingscijfers en de bezetting in de ziekenhuizen dalen. Besmette mensen zullen ook dan nog wel altijd in zelfisolatie moeten. De tweede optie werkt geleidelijk. Eerst zou de 2G-regel in restaurants worden afgeschaft, als laatste de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer.

Volledig scherm © REUTERS

Op 16 februari wordt ook beslist of de testverplichting voor niet-gevaccineerden of herstelden en contacttracing worden opgeheven.

In Finland is de kogel al door de kerk: daar wordt op 1 maart de stekker eruit getrokken. Vanaf midden februari zijn er al geen beperkingen meer op de bezoekersaantallen bij culturele en sportieve evenementen.

Restaurants

Finse restaurants en bars moeten nu stoppen met het schenken van alcohol om 20 uur. Vanaf medio februari kan dat tot 23 uur en vanaf 1 maart worden alle beperkingen naar de prullenmand verwezen. Begin maart kunnen ook de nachtclubs weer open.

Net zoals in andere Europese landen deed de veel besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus de infecties met Covid-19 in Finland snel stijgen, maar volgens de regering hebben de vaccinaties hun waarde bewezen. Ondanks de vele besmettingen bleef de druk op het gezondheidssysteem stabiel.

Volledig scherm © via REUTERS

Zweden volgt

Ook Zweden schrapt bijna alle coronamaatregelen, zo melden Zweedse media. De situatie in de zorg is stabiel en de omikronvariant blijkt milder dan eerdere varianten. Bovendien zijn ondertussen voldoende mensen gevaccineerd.

Eerder gingen al in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen alle coronaregels op de schop. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk waren de besmettingscijfers toen al goed aan het dalen, in Zweden en Noorwegen zaten ze nog op ongeziene hoogtes.

Finland gaat iets trager. Door pas vanaf 14 februari de rem los te laten, kan intussen geëvalueerd worden hoe Denemarken en Noorwegen het opheffen van de restricties doorstaan.

