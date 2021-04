Ook federale aanklachten na moord op zwarte jogger Ahmaud Arbery

Zwarte man (25) in Georgia doodgescho­ten tijdens het joggen

6 mei In de Amerikaanse staat Georgia zal een grand jury zich buigen over een incident waarbij een ongewapende, jonge, zwarte man werd doodgeschoten terwijl hij aan het joggen was. De grand jury zal zich daarvoor baseren op videobeelden die opdoken van de schietpartij en bepalen of het bewijsmateriaal dat het openbaar ministerie verzamelde sterk genoeg is om een rechtszaak te beginnen.