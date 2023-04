Ook Eva Kaili, sleutelfiguur in corruptieschandaal Europees Parlement, krijgt enkelband

Het corruptieschandaal binnen het Europees Parlement, ook wel de ‘Qatargate’ genoemd, gaat over pogingen van de Golfstaat Qatar, en mogelijk ook van Marokko, om de economische en politieke besluitvorming van het parlement te beïnvloeden. Daarvoor gaven de landen grote sommen geld of dure geschenken aan parlementsleden met een politieke of strategische positie. Ex-vicevoorzitter Eva Kaili was daar één van.

KIJK. Designertassen vol cash en lof voor Qatar: wie is Eva Kaili?

De Griekse werd op vrijdag 9 december 2022 opgepakt. Ook haar vader werd gearresteerd nadat hij in het Brusselse hotel Sofitel was betrapt met een koffer met zo’n 300.000 euro cash. De man werd later weer vrijgelaten. Kaili zelf zou ongeveer 150.000 euro in haar bezit hebben gehad. De politica gaf in december toe dat ze haar vader de opdracht had gegeven om het geld te verbergen.