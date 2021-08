Ook EU-lidstaat Malta begint in september met extra coronaprik

Behalve Malta hebben in Europa ook Frankrijk en Duitsland plannen om extra derde prikken vanaf september toe te dienen aan kwetsbare groepen. Litouwen begon daar woensdag al mee. De Britse krant The Telegraph berichtte zondag dat ook het Verenigd Koninkrijk al overstag is. Daar wil de overheid volgens ingewijden vanaf begin september bijna 2,5 miljoen derde doses per week laten toedienen. In België beraadt de taskforce vaccinatie zich nog over het nut van een derde prik voor de algemene bevolking.