Ook Duitsland voert strengere maatregelen in: vanaf maandag ‘lockdown light’

Bondskanselier Angela Merkel (CDU) en de leiders van de zestien deelstaten zijn het alvast eens over de ingang van de 'lockdown light’. Over de exacte inhoud van die lockdown zijn ze voorlopig nog in overleg. Wat wel vaststaat is dat de Duitse overheid met behulp van drastische contactbeperkingen het stijgend aantal besmettingen onder controle wil krijgen voor kerst. Wellicht wordt de horeca in het hele land gesloten, net als alle cultuurcentra, fitnesscentra en andere vrijetijdsvoorzieningen. Ook evenementen zullen vanaf maandag verboden zijn. Merkel zou wel proberen om de scholen open te houden.