Ook Duitsland stopt tijdelijk met toedienen van AstraZeneca-vaccin

AstraZeneca: “Geen bewijs”

AstraZeneca zelf stelt op basis van een “voorzichtige analyse” van de beschikbare gegevens over wie er in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie met hun vaccin is ingeënt, dat er “geen bewijs” is dat het coronavaccin van het bedrijf het risico op bloedklonters verhoogt. “Ongeveer 17 miljoen mensen in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben nu ons vaccin gekregen, en het aantal gevallen van bloedklonters gemeld in deze groep is minder dan de honderden gevallen die verwacht zouden worden in de algemene bevolking”, zegt medisch directeur Ann Taylor.