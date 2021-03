Ook Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje stoppen tijdelijk met toedienen van AstraZeneca-vaccin

Ook Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje schorten de vaccinatie met AstraZeneca tijdelijk op. Verschillende Europese landen hadden die beslissing al eerder genomen. Aanleiding voor de voorzorgsmaatregel is de vaststelling dat verschillende personen in Denemarken bloedklonters ontwikkeld hadden na toediening van het vaccin. Voor zover bekend gebeurde dat echter niet vaker dan in gewone omstandigheden. Volgens het EMA en de WHO is er dus geen oorzakelijk verband. De vaccinaties met AstraZeneca blijven voorlopig wel doorgaan in ons land.

Frankrijk wacht een nieuw oordeel van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) af dat er donderdag zou moeten komen. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, benadrukt Emmanuel Macron. De president hoopt snel de inentingen met het AstraZeneca-vaccin te kunnen hervatten.

Duitsland volgt de aanbeveling van het Paul Ehrlich Institut, de tegenhanger van Sciensano in ons land. Na nieuwe meldingen van trombose van de hersenaders acht het instituut nader onderzoek noodzakelijk.

Volgens Duits minister van Volksgezondheid Jens Spahn werden tot nog toe zeven gevallen van trombose gemeld. “Het is dus heel zeldzaam”, aldus Spahn, die eraan toevoegde dat er tot nog toe 1,6 miljoen Duitsers een prikje met AstraZeneca hebben gekregen. “Het gaat dus om een zeer laag risico, maar als er echt een link is met het vaccin dan is het nog steeds een disproportioneel risico”, klinkt het.

Ook heel Italië stopt tijdelijk met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca, meldt de Italiaanse medicijnautoriteit Aifa. De Noord-Italiaanse regio Piëmont schortte zondag al het gebruik van het middel op. Dit gebeurde na het overlijden van een 57-jarige man die gevaccineerd was. Nu stopt heel het land er dus mee totdat het Europees geneesmiddelenbureau zich opnieuw over de zaak heeft uitgesproken.

Spanje drukt eveneens op de pauzeknop, meldt de Spaanse radiozender Cadena SER. De voorzorgsmaatregel geldt zeker vijftien dagen.

Eerder beslisten al onder meer Denemarken, Noorwegen, IJsland, Ierland en Nederland om de vaccinatie met AstraZeneca tijdelijk op te schorten.

“Geen bewijs”

Meerdere landen, waaronder Canada, Australië, Groot-Brittannië en voorlopig ook ons land zeggen geen noodzaak te zien om te stoppen met het gebruik van het vaccin.

Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukken immers dat er geen enkel oorzakelijk verband werd gevonden tussen de bloedklonters en het vaccin.

“We willen niet dat mensen panikeren en voorlopig raden we landen aan om te blijven vaccineren met AstraZeneca”, aldus Soumya Swaminathan, de hoofdwetenschapper van de WHO, maandag op een persconferentie. Morgen komt een groep vaccinatiedeskundigen van de WHO wel bijeen om de veiligheid van het vaccin te bestuderen.

Het EMA boog zich vandaag opnieuw over het dossier en zal het onderzoek morgen voortzetten, klinkt het in het persbericht. Donderdag wordt dan een nieuw advies opgesteld. In afwachting daarvan herhaalt het EMA de boodschap dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin nog steeds opwegen tegen de risico’s op bijwerkingen.

AstraZeneca zelf stelt op basis van een “voorzichtige analyse” van de beschikbare gegevens dat er “geen bewijs” is dat het coronavaccin het risico op bloedklonters verhoogt. “Ongeveer 17 miljoen mensen in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben nu ons vaccin gekregen. Het aantal gevallen van bloedklonters in deze groep ligt lager dan de honderden gevallen die verwacht zouden worden in de algemene bevolking”, zegt medisch directeur Ann Taylor.

Geen stop in België

Volgens de taskforce vaccinatie is er dan ook geen enkele reden om de vaccinatie met AstraZeneca in ons land stop te zetten. Eerder legde ook vaccinoloog Pierre Van Damme uit dat er geen bewijs is voor een oorzakelijk verband tussen de bloedklonters en het AstraZeneca-vaccin. “Het is een zeer menselijke reactie om het vaccin meteen als grote boosdoener aan te duiden. Als miljoenen mensen op zo’n korte tijd ingeënt worden - zelfs al zou het met een spuitje met zout water zijn - zal een deel ziek worden de dagen of weken die volgen op deze onschuldige handeling. Mensen ontwikkelen nu eenmaal allerlei medische problemen, of ze nu net gevaccineerd zijn of niet.”

De taskforce vaccinatie benadrukt wel dat het EMA verder werkt met alle lidstaten en in detail blijft nagaan hoe veilig de vaccins zijn.

