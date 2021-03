Ook Duitsland, Frankrijk en Italië stoppen tijdelijk met toedienen van AstraZeneca-vaccin

Ook Duitsland, Frankrijk en Italië schorten de vaccinatie met AstraZeneca tijdelijk op. Verschillende andere landen waren al gestopt, nadat er bij mensen die geprikt waren bloedproppen ontstaan waren. Of er een oorzakelijk verband bestaat, is echter nog steeds niet duidelijk.

Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie volgt de overheid een aanbeveling van het Paul Ehrlich Institut, de Duitse tegenhanger van Sciensano in ons land. Na nieuwe meldingen van trombose van de hersenaders acht het instituut voor de goedkeuring van vaccins en biomedische geneesmiddelen nader onderzoek noodzakelijk.

Eerder beslisten al onder meer Denemarken, Noorwegen, IJsland, Ierland en Nederland om de vaccinatie met AstraZeneca tijdelijk op te schorten nadat er meldingen waren gemaakt van bloedklonters bij personen die een prik met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut hadden gekregen.

AstraZeneca: “Geen bewijs”

Het EMA en het WHO benadrukken echter dat er geen enkel oorzakelijk verband werd gevonden tussen de bloedklonters en het vaccin.

AstraZeneca zelf stelt op basis van een “voorzichtige analyse” van de beschikbare gegevens over wie er in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie met hun vaccin is ingeënt, dat er “geen bewijs” is dat het coronavaccin van het bedrijf het risico op bloedklonters verhoogt.

“Ongeveer 17 miljoen mensen in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben nu ons vaccin gekregen, en het aantal gevallen van bloedklonters gemeld in deze groep is minder dan de honderden gevallen die verwacht zouden worden in de algemene bevolking”, zegt medisch directeur Ann Taylor.

Eerder legde ook vaccinoloog Pierre Van Damme uit dat er geen bewijs is voor een oorzakelijk verband tussen de bloedklonters en het AstraZeneca-vaccin. “Het is een zeer menselijke reactie om het vaccin meteen als grote boosdoener aan te duiden. Als miljoenen mensen op zo’n korte tijd ingeënt worden - zelfs al zou het met een spuitje met zout water zijn - zal een deel ziek worden de dagen of weken die volgen op deze onschuldige handeling. Mensen ontwikkelen nu eenmaal allerlei medische problemen, of ze nu net gevaccineerd zijn of niet.”

Lees ook: