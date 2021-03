Ook Duitsland en Zweden keuren gebruik AstraZeneca bij ouderen goed

Taj Mahal ontruimd na bommelding

8:43 De Taj Mahal, de beroemdste bezienswaardigheid van India, is donderdag ontruimd na een bommelding. Toeristen moesten de site verlaten, nadat iemand in een telefoontje had laten weten dat hij het imposante marmeren mausoleum zou laten ontploffen. Dat is vernomen van de bevoegde politiechef.