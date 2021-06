Ook Duitse militairen hebben Afghanistan verlaten

Speurders vonden nog geen bewijzen van extremis­tisch motief mesaanval in Würzburg

29 juni In het onderzoek naar de mesaanval in het Duitse Würzburg hebben de onderzoekers naar eigen zeggen in de woning van de vermoedelijke dader geen bewijzen gevonden voor een islamistisch of extremistisch motief. Dat hebben de gerechtelijke autoriteiten dinsdag laten weten in een persbericht.