Ook drukverlies in gaspijpleiding Nord Stream 1

Update Incident met Nord Stream 2: gaslek in Oostzee “gevaar” voor scheep­vaart

De Deense maritieme autoriteit heeft maandag een gaslek gemeld in de Oostzee, vlakbij de gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland. Eerder op de dag was al melding gemaakt van een drukverlies dat vastgesteld was in de pijplijn. De operator van de pijpleiding heeft ondertussen ook bevestigd dat er een lek is in de onderzeese leiding. Nord Stream 2 wordt niet voor gasimport gebruikt wegens de Russische inval in Oekraïne, maar de pijplijn is wel klaar en met gas gevuld.

26 september